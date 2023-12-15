UEFA Konferans Ligi'nde gruplar tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son haftası tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Legia Varşova (Polonya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0



Zrinjski (Bosna Hersek)-Aston Villa (İngiltere): 1-1



Genk (Belçika)-Cukaricki (Sırbistan): 2-0



Ferencvaros (Macaristan)-Fiorentina (İtalya): 1-1



PAOK (Yunanistan)-HJK (Finlandiya): 4-2



Aberdeen (İskoçya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-0



Ludogorets (Bulgaristan)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0



Fenerbahçe-Spartak Trnava (Slovakya): 4-0



Slovan Bratislava (Slovakya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-2



Lille (Fransa)-KI Klaksvik (Faroe Adaları): 3-0



Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Gent (Belçika): 3-1



Zorya (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda): 4-0



Viktoria Plzen (Çekya)-Astana (Kazakistan): 3-0



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Ballkani (Kosova): 3-0



Club Brugge (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1



Lugano (İsviçre)-Beşiktaş: 0-2



Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider bitirdi ve son 16 turuna adını yazdırdı.



Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına konuk olduğu maçı 2-0 kazandı ancak grubunu 3. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarından elendi.



Son hafta maçlarının ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), Fiorentina (İtalya), PAOK(Yunanistan), Lille (Fransa), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Viktoria Plzen (Çekya) ve Club Brugge (Belçika ) son 16 turuna kaldı.



Gruplarını ikinci sırada bitiren, Legia Varşova (Polonya), Ferencvaros (Macaristan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Ludogorets (Bulgaristan), Slovan Bratislava (Slovakya), Gent (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Bodo/Glimt (Norveç) ise son 16 turuna yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.



Aston Villa'da, Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Zrinjski ile berabere kaldıkları maçta İngiliz takımındaki ilk golünü attı.



Lille'in (Fransa), konuk ettiği KI Klaksvik (Faroe Adaları) takımını 3-0 yendiği maçta Fransız takımının formasını giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29. dakikada penaltıdan bir gol kaydetti.



Kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.





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