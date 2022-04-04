UEFA ile CONMEBOL Londra'da ortak ofis açtı

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Londra'da ofis açtı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA ile CONMEBOL Londra'da ortak ofis açtı
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04 Nisan 2022 18:38
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak ofis açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre açılışı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez gerçekleştirdi.

Ofis, iki kardeş konfederasyonu, turnuvalar da dahil çeşitli alanlarda düzenlemeyi planladıkları ortak projelerde temsil etmek amacıyla açıldı.

2020'de imzaladıkları stratejik iş birliği anlaşması kapsamında hakemlik ve antrenörlük programları gibi alanlarda iş birliği yapan UEFA ile CONMEBOL, çeşitli futbol etkinlikleri de düzenlemek istiyor.

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