UEFA deplasman seyircisi kararını değiştirdi

UEFA, Avrupa kupalarında deplasman tribününe taraftar alınmamasına ilişkin seyirci protokolünü değiştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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UEFA deplasman seyircisi kararını değiştirdi
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07 Eylül 2021 01:28
UEFA'dan yapılan açıklamada salgın nedeniyle ara verilen deplasman maçlarına taraftar gitmesi kararını güncelledi.

Yeni seyirci protokolüne göre UEFA, yeni sezonda Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kulüplerin deplasman tribünlerine yüzde 5 kapasiteyle taraftar alınabileceği belirtildi.

Deplasman seyircisi protokolüne UEFA'nın onay vermesine rağmen son sözün yerel hükümetlerde olacağı ve buradan izin çıktığı anda Avrupa kupalarında deplasman seyircilerinin yer alabileceği ifade edildi.


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