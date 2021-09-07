UEFA deplasman seyircisi kararını değiştirdi

UEFA'dan yapılan açıklamada salgın nedeniyle ara verilen deplasman maçlarına taraftar gitmesi kararını güncelledi.
Yeni seyirci protokolüne göre UEFA, yeni sezonda Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kulüplerin deplasman tribünlerine yüzde 5 kapasiteyle taraftar alınabileceği belirtildi.
Deplasman seyircisi protokolüne UEFA'nın onay vermesine rağmen son sözün yerel hükümetlerde olacağı ve buradan izin çıktığı anda Avrupa kupalarında deplasman seyircilerinin yer alabileceği ifade edildi.
Yeni seyirci protokolüne göre UEFA, yeni sezonda Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kulüplerin deplasman tribünlerine yüzde 5 kapasiteyle taraftar alınabileceği belirtildi.
Deplasman seyircisi protokolüne UEFA'nın onay vermesine rağmen son sözün yerel hükümetlerde olacağı ve buradan izin çıktığı anda Avrupa kupalarında deplasman seyircilerinin yer alabileceği ifade edildi.