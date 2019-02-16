KÖHNE STAT SORUNU

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya kaybederken Portekiz ekibi ilk golü penaltıdan bulmuştu. Meşin yuvarlak Marcao'nun göğsünden sekmesine rağmen İspanyol hakem Gil Manzano penaltı kararı vermişti.Fatih Terim de maç sonunda bu kararı eleştirerek "Penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde var, burada yok" ifadelerini kullanmıştı.Avrupa Ligi'nde VAR sisteminin uygulanmamasının iki sebebi var. Birincisi bu kupaya çok daha düşük bütçeli takımlar katılıyor ve oynadıkları statların şartları VAR sistemi için yeterlilik taşımıyor. VAR standartı sağlanamadığı için Avrupa Ligi'nde uygulanmıyor. Ayrıca UEFA'nın elinde VAR odasına atanacak yeterli hakem de yok.