Uçar: 'Seyir zevki vererek oynayacağız'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.



Uçar, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başlamasının ardından ilk maçta Gaziantep FK'yi yenerek 3 puan aldıklarını ve bunun camiaya çok iyi geldiğini belirtti.



Kayserispor'un zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Uçar, "Tek antrenmanla çıktığımız Gaziantep FK maçından 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz." dedi.



Uçar, alınan galibiyetin gelecek haftalar açısından moral olduğunu dile getirdi.



"ZOR BİR MAÇ OLACAK"



Ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:



"İstanbul deplasmanları her anlamda zordur. Beşiktaş iyi kadrosu olan bir takım. Özellikle transfer döneminin bitimiyle beraber daha alternatifli bir kadro oluşturdular. Perşembe günü oynayacakları maçı da takip edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor, kaliteli ve güçlü oyunu olan bir takım. Kayserispor olarak oraya tamamen kendi oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Sahada kazanmak için elinden geleni yapan, oynayabildiği kadar dominant bir oyun oynayan, seyredenlere seyir zevki veren, hiçbir rakipten çekinmeyen bir Kayserispor izlettirmek bizim birincil amacımız olacak. Umarım bunu başarırız."



"KAZANARAK ÖZ GÜVEN KAZANDIK"



Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerden Julian Jeanviver ise Kayserispor'un iyi oyuncu grubu ve teknik ekibe sahip olduğunu söyledi.



Gaziantep FK maçında kadroda olduğunu ancak maçta oynama şansı bulamadığını belirten Jeanviver, "İlk maçımda takımımın galip gelmesi benim için olumlu bir durum. Özellikle savunma oyuncusu olarak takımın gol yemeden 3 puan alması beni ayrıca mutlu etti." şeklinde konuştu.



Hasan Ali Kaldırım da Kayserispor'un kendisini için çok önemli olduğunu ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyeceğini için heyecanlı olduğunu kaydetti.



Takımın başarısı için elinden geleni yapacağını aktaran Hasan Ali, şöyle konuştu:



"Evime, yuvama geldim, burası benim için her zaman özeldi. Deplasmanda ülkemizin 3 büyükleri arasında yer alan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Kolay olmayacak, zor bir maç olacak. Özellikle Beşiktaş geçtiğimiz hafta kaybettikten sonra iç sahada güçlü bir oyun ile kendini affettirmeye çalışacaktır. Bizde bu hafta kazanarak, öz güven kazandık. Daha zamanımız var, hocamızla maça iyi hazırlanarak, iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok, taraftarımıza iyi bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Çalışmayı seven birisiyim, bir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Belki maç eksiğim var diye düşünebilirsiniz ama onun da olduğunu düşünmüyorum. Hocamız şans verirse bunu da ispatlayacağımı düşünüyorum."