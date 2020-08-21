Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip var. İşte ayrıntılar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı
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21 Ağustos 2020 10:27
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a Gençlerbirliği'nin talip oldu.

Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin teklif halinde Tyler Boyd hakkında son kararı Sergen Yalçın'a bırakacağı belirtildi.

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