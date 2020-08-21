Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a Gençlerbirliği'nin talip oldu.
Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi'nin teklif halinde Tyler Boyd hakkında son kararı Sergen Yalçın'a bırakacağı belirtildi.
Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi'nin teklif halinde Tyler Boyd hakkında son kararı Sergen Yalçın'a bırakacağı belirtildi.