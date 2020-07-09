Tyler Boyd: "Şampiyonlar Ligi hedefimiz var!"

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Tyler Boyd, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tyler Boyd: 'Şampiyonlar Ligi hedefimiz var!'
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09 Temmuz 2020 23:22
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta bir gol atan Tyler Boyd maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi hedeflerinin olduğunu vurgulayan Boyd, "Gerçekten gol atmak çok güzel, ortaya koyduğunuz mücadelenin karşılığını alıyorsunuz. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum, herkes son ana kadar elinden gelen her şeyi yaptı ve kazandık. Önümüzde bir hedef var ve bu hedefe odaklanarak kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'ın kendisine güvendiğini vurgulayan Boyd, "Sergen Yalçın bana güveniyor, en önemlisi bu. Ben de elimden gelen her şeyi yaparak Sergen Yalçın'ın doğru bir karar verdiğini göstermek istiyorum. Bugün gol atarak ve iyi mücadele ederek bunu gösterdim" dedi.



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