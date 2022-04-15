Tuzlaspor'dan Gençlerbirliği'ne fark!

Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ahmet Yazar, 21 ve 45+2. dakikalarda Okwuchukwu Ezeh ve 42. dakikada Lamine Diack kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 41'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 38 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, BB Erzurumspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Bursaspor'u deplasmanına gidecek.

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