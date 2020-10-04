Tuttur.com ile maç önü: Lyon - Marsilya

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MUHTEMEL 11'LER

Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde Lyon ile Marsilya kozlarını paylaşacak.- Marsilya ile oynadığı son Ligue 1 maçını kaybeden Lyon (Kasım 2019'da 1-2), Nisan 2008'den bu yana rakibine üst üste iki karşılaşmada mağlup olmuyor (2).- Bu sezon Ligue 1'de en fazla şut çeken takım Lyon (101). Marsilya ise, 2006/07'den bu yana ilk beş maçlar itibarıyla en az şut çektiği iki sezondan birini yaşıyor (53; 2019/20 ile eşit).- Ligue 1 kariyerinde Lyon ile oynadığı karşılaşmalarda dokuz asist yapan Dimitri Payet, Marsilya'nın Lyon'a attığı son dört golde de pay sahibiydi (2 gol & 2 asist).Reine-AdelaideSarrLopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Bard; Mendes, Aouar, Guimaraes; Cherki, Dembele, DepayMandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi; Kamara, Sanson, Rongier; Thauvin, Benedetto, Payet