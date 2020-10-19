Tuttur.com ile maç önü: Leeds United - Wolverhampton

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Leeds United ile Wolverhamton karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi galibiyet.- Wolves'u konuk ettiği son dört lig maçının üçünü kaybeden Leeds (1G), daha önceki 23 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (17G 4B).- Premier Lig'de çıktığı son beş deplasmanın üçünden puansız dönen Wolves (1G 1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 16 karşılaşmada almıştı (7G 6B).- Leeds forması giyen Patrick Bamford, Wolves'a karşı ilk 11 başladığı dört lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).Diego Llorente, Pablo Hernandez, ForshawJohnnyMeslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas; Costa, Rodrigo, Phillips, Klich, Harrison; BamfordPatricio; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Dendoncker, Neves, Marcal; Traore, Jimenez, Podence