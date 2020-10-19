Tuttur.com ile maç önü: Leeds United - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Leeds United ile Wolverhamton karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi galibiyet.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Wolves'u konuk ettiği son dört lig maçının üçünü kaybeden Leeds (1G), daha önceki 23 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (17G 4B).
- Pazartesi günleri oynadığı dokuz Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Wolves (2B 5M), bu süreçte Crystal Palace (2-0) ve Sheffield United'ı (2-0) yenebildi.
- Premier Lig'de çıktığı son beş deplasmanın üçünden puansız dönen Wolves (1G 1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 16 karşılaşmada almıştı (7G 6B).
- Bu sezon Premier Lig'de rakiplerine en fazla şut çekme imkanı tanıyan takım Leeds (73).
- Leeds forması giyen Patrick Bamford, Wolves'a karşı ilk 11 başladığı dört lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Leeds United: Diego Llorente, Pablo Hernandez, Forshaw
Wolves: Johnny
MUHTEMEL 11'LER
Leeds United: Meslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas; Costa, Rodrigo, Phillips, Klich, Harrison; Bamford
Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Dendoncker, Neves, Marcal; Traore, Jimenez, Podence
Tuttur.com'da Leeds United - Wolverhampton maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Wolves'u konuk ettiği son dört lig maçının üçünü kaybeden Leeds (1G), daha önceki 23 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (17G 4B).
- Pazartesi günleri oynadığı dokuz Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Wolves (2B 5M), bu süreçte Crystal Palace (2-0) ve Sheffield United'ı (2-0) yenebildi.
- Premier Lig'de çıktığı son beş deplasmanın üçünden puansız dönen Wolves (1G 1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 16 karşılaşmada almıştı (7G 6B).
- Bu sezon Premier Lig'de rakiplerine en fazla şut çekme imkanı tanıyan takım Leeds (73).
- Leeds forması giyen Patrick Bamford, Wolves'a karşı ilk 11 başladığı dört lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Leeds United: Diego Llorente, Pablo Hernandez, Forshaw
Wolves: Johnny
MUHTEMEL 11'LER
Leeds United: Meslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas; Costa, Rodrigo, Phillips, Klich, Harrison; Bamford
Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Dendoncker, Neves, Marcal; Traore, Jimenez, Podence