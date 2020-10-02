Tuttur.com ile maç önü: Fiorentina - Sampdoria

Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Sampdoria kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Fiorentina - Sampdoria
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02 Ekim 2020 07:37
İtalya Serie'nın 3. hafta maçında Fiorentina ile Udinese karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta iki takım da kaybetmişti ve şimdi taraflar birbirlerini mağlup edebilmek için kıyasıya rekabetin içinde...

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERİ

- Geçen sezon Sampdoria ile oynadığı iki Serie A maçını da kazanan Fiorentina, daha önceki yedi karşılaşmada galip gelememişti (5B 2M).

- Fiorentina ile Sampdoria arasında oynanan son dokuz Serie A maçında da karşılıklı goller atıldı (maç başına 3.6).

- Fiorentina deplasmanında çıktığı son 14 Serie A maçının sadece birini kazanan Sampdoria (6B 7M), tek galibiyetini Ağustos 2017'de aldı (2-1).

- Evinde oynadığı son üç Serie A maçını gol yemeden kazanan Fiorentina, Ekim 2015'ten bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor (altı maç).

- Fabio Quagliarella'nın Sampdoria formasıyla Serie A kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Fiorentina (7; Cagliari ile birlikte).

EKSİKLER, CEZALILAR

Fiorentina: Eksik yok

Sampdoria: Colley, Depaoli, Jankto

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Ramirez; Bonazzoli, Quagliarella



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