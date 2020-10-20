Tuttur.com ile maç önü: Dinamo Kiev - Juventus

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
- Dinamo Kiev ile oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Juventus (3G 1B), her iki mücadeleyi de kazandığı 2002/03 gruplarından bu yana rakibiyle ilk kez karşılaşıyor.
- Juventus'un, Rosenborg'un (3G 3B) ardından yenilmeden en fazla karşılaştığı takım Dinamo Kiev (3G 1B). Ukrayna ekibinin ise mağlup edemeden en fazla rakip olduğu takım Juve (4; PSG, Manchester United ve Inter ile birlikte).
- Grup aşamasında elendiği 2016/17'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösteren Dinamo Kiev, o sezon son grup maçında kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etmişti (6-0 vs Beşiktaş).
- Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 33 maçın sadece dördünü kaybeden Juventus (21G 8B), son beş karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.
- Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi tarihinde 110 maça çıktı ancak bunların 102'sini grup aşamasında oynadı (%93). Ukrayna ekibi, turnuvaya katıldığı son 13 sezonun sadece birinde adını bir üst tura yazdırabildi (2015/16).
- Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazandı (2003 ve 2007). Juve'yi çalıştıran son sekiz teknik adam, İtalyan ekibiyle çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçından mağlup ayrılmadı (5G 3B).
- Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği daha önceki 20 sezonun sadece birinde açılış maçını kaybetti (11G 8B; 2017/18'de 0-3 vs Barcelona).
- Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, maçın oynandığı gün Jupp Heynckes'i (72 yaş 357 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak (75 yaş 83 gün).
- Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği son sezonda grup maçlarını +2 averajla bitiren Dinamo Kiev, turnuva tarihinde grubunda sonuncu olan takımlar arasında Monaco'dan (2000/01'de +3) sonra en iyi averaja sahip ekip oldu. Ukrayna temsilcisinden (altı gol) daha az gol yiyip grubunu son sırada tamamlayan tek takım ise Manchester United (2005/06'da dört gol).
- Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaştığı daha önceki iki maçta da gol atan Cristiano Ronaldo (2007/08 gruplarında Manchester United formasıyla), 2015/16'da Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip olduğu iki karşılaşmada da filelere toplam beş gol gönderdi. Ronaldo aynı zamanda Rumen teknik adamın çalıştırdığı bir takıma karşı hat-trick yapan tek oyuncu konumunda.
EKSİKLER, CEZALILAR
Dinamo Kiev: Tymchyk
Juventus: Ronaldo, De Ligt, Alex Sandro
MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Kiev: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaha
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata
Tuttur.com'da Dinamo Kiev - Juventus maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
- Dinamo Kiev ile oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Juventus (3G 1B), her iki mücadeleyi de kazandığı 2002/03 gruplarından bu yana rakibiyle ilk kez karşılaşıyor.
- Juventus'un, Rosenborg'un (3G 3B) ardından yenilmeden en fazla karşılaştığı takım Dinamo Kiev (3G 1B). Ukrayna ekibinin ise mağlup edemeden en fazla rakip olduğu takım Juve (4; PSG, Manchester United ve Inter ile birlikte).
- Grup aşamasında elendiği 2016/17'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösteren Dinamo Kiev, o sezon son grup maçında kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etmişti (6-0 vs Beşiktaş).
- Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 33 maçın sadece dördünü kaybeden Juventus (21G 8B), son beş karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.
- Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi tarihinde 110 maça çıktı ancak bunların 102'sini grup aşamasında oynadı (%93). Ukrayna ekibi, turnuvaya katıldığı son 13 sezonun sadece birinde adını bir üst tura yazdırabildi (2015/16).
- Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazandı (2003 ve 2007). Juve'yi çalıştıran son sekiz teknik adam, İtalyan ekibiyle çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçından mağlup ayrılmadı (5G 3B).
- Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği daha önceki 20 sezonun sadece birinde açılış maçını kaybetti (11G 8B; 2017/18'de 0-3 vs Barcelona).
- Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, maçın oynandığı gün Jupp Heynckes'i (72 yaş 357 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak (75 yaş 83 gün).
- Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği son sezonda grup maçlarını +2 averajla bitiren Dinamo Kiev, turnuva tarihinde grubunda sonuncu olan takımlar arasında Monaco'dan (2000/01'de +3) sonra en iyi averaja sahip ekip oldu. Ukrayna temsilcisinden (altı gol) daha az gol yiyip grubunu son sırada tamamlayan tek takım ise Manchester United (2005/06'da dört gol).
- Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaştığı daha önceki iki maçta da gol atan Cristiano Ronaldo (2007/08 gruplarında Manchester United formasıyla), 2015/16'da Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip olduğu iki karşılaşmada da filelere toplam beş gol gönderdi. Ronaldo aynı zamanda Rumen teknik adamın çalıştırdığı bir takıma karşı hat-trick yapan tek oyuncu konumunda.
EKSİKLER, CEZALILAR
Dinamo Kiev: Tymchyk
Juventus: Ronaldo, De Ligt, Alex Sandro
MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Kiev: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaha
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata