Tuttur.com ile maç önü: Dinamo Kiev - Juventus

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geliyor.- Juventus'un, Rosenborg'un (3G 3B) ardından yenilmeden en fazla karşılaştığı takım Dinamo Kiev (3G 1B). Ukrayna ekibinin ise mağlup edemeden en fazla rakip olduğu takım Juve (4; PSG, Manchester United ve Inter ile birlikte).- Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 33 maçın sadece dördünü kaybeden Juventus (21G 8B), son beş karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.- Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazandı (2003 ve 2007). Juve'yi çalıştıran son sekiz teknik adam, İtalyan ekibiyle çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçından mağlup ayrılmadı (5G 3B).- Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, maçın oynandığı gün Jupp Heynckes'i (72 yaş 357 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak (75 yaş 83 gün).- Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaştığı daha önceki iki maçta da gol atan Cristiano Ronaldo (2007/08 gruplarında Manchester United formasıyla), 2015/16'da Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip olduğu iki karşılaşmada da filelere toplam beş gol gönderdi. Ronaldo aynı zamanda Rumen teknik adamın çalıştırdığı bir takıma karşı hat-trick yapan tek oyuncu konumunda.TymchykRonaldo, De Ligt, Alex Sandro: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; SupryahaSzczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata