Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi Sporx farkıyla burada...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2021 09:48
Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

GÜNÜN SPOR GÜNDEMİ

* Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Gaziantep-Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

* Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta; 2 ve 3. Gruplarda 30. hafta maçları yapılacak.

* UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak; Dinamo Zagreb-Villarreal, Ajax-Roma, Arsenal-Slavia Prag ve Granada-Manchester United karşılaşmaları oynanacak.

* Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

* Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34'üncü ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

* Milli sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak.Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 54 ve 58, kadınlarda 46 ve 49 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

FUTBOL

SÜPER LİG

16.00 Denizlispor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep - Başakşehir
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

UEFA AVRUPA LİGİ

22.00 Ajax - AS Roma
22.00 Arsenal - Slavia Prag
22.00 Dinamo Zagreb - Villarreal
22.00 Granada - Manchester United

BASKETBOL

THY EUROLEAGUE

20.00 CSKA Moskova - Asvel
20.00 Zalgiris - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe - Real Madrid
21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
22.00 Valencia - Baskonia

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.30 Nymburk - Zaragoza
19.30 Sassari - Brose Bamberg

NBA

02.30 Heat - Lakers
02.30 Raptors - Bulls
03.00 Thunder - Cavaliers
04.00 Mavericks - Bucks
05.00 Clippers - Suns
05.00 Kings - Pistons
05.00 Jazz - Blazers



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.