Türkiye'de ve dünyada günün spor gündemi

Futbol, basketbol ve spor dünyasında oldukça hareketli bir gün yaşanacak. Sporx olarak gününün öne çıkanlarını size aktarıyoruz.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
GÜNÜN SPOR GÜNDEMİ
* Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Gaziantep-Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
* Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta; 2 ve 3. Gruplarda 30. hafta maçları yapılacak.
* UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak; Dinamo Zagreb-Villarreal, Ajax-Roma, Arsenal-Slavia Prag ve Granada-Manchester United karşılaşmaları oynanacak.
* Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
* Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34'üncü ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.
* Milli sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak.Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 54 ve 58, kadınlarda 46 ve 49 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.
FUTBOL
SÜPER LİG
16.00 Denizlispor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep - Başakşehir
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
UEFA AVRUPA LİGİ
22.00 Ajax - AS Roma
22.00 Arsenal - Slavia Prag
22.00 Dinamo Zagreb - Villarreal
22.00 Granada - Manchester United
BASKETBOL
THY EUROLEAGUE
20.00 CSKA Moskova - Asvel
20.00 Zalgiris - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe - Real Madrid
21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
22.00 Valencia - Baskonia
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.30 Nymburk - Zaragoza
19.30 Sassari - Brose Bamberg
NBA
02.30 Heat - Lakers
02.30 Raptors - Bulls
03.00 Thunder - Cavaliers
04.00 Mavericks - Bucks
05.00 Clippers - Suns
05.00 Kings - Pistons
05.00 Jazz - Blazers
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
GÜNÜN SPOR GÜNDEMİ
* Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Gaziantep-Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
* Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta; 2 ve 3. Gruplarda 30. hafta maçları yapılacak.
* UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak; Dinamo Zagreb-Villarreal, Ajax-Roma, Arsenal-Slavia Prag ve Granada-Manchester United karşılaşmaları oynanacak.
* Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
* Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34'üncü ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.
* Milli sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak.Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 54 ve 58, kadınlarda 46 ve 49 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.
FUTBOL
SÜPER LİG
16.00 Denizlispor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep - Başakşehir
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
UEFA AVRUPA LİGİ
22.00 Ajax - AS Roma
22.00 Arsenal - Slavia Prag
22.00 Dinamo Zagreb - Villarreal
22.00 Granada - Manchester United
BASKETBOL
THY EUROLEAGUE
20.00 CSKA Moskova - Asvel
20.00 Zalgiris - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe - Real Madrid
21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
22.00 Valencia - Baskonia
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.30 Nymburk - Zaragoza
19.30 Sassari - Brose Bamberg
NBA
02.30 Heat - Lakers
02.30 Raptors - Bulls
03.00 Thunder - Cavaliers
04.00 Mavericks - Bucks
05.00 Clippers - Suns
05.00 Kings - Pistons
05.00 Jazz - Blazers