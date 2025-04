Türkiye Şampiyonası'nda yalın ayak koştu, hedefi şampiyonluk

Kulüpler Süper Lig Kros Türkiye Şampiyonası'nda çıkan ayakkabısına rağmen koşuyu yalın ayak tamamlayarak takımını üst tura taşıyan 17 yaşındaki milli atlet İbrahim Gökgöz, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



2018 yılında kendini denemek için katıldığı okul sporları müsabakalarında keşfedilen Gökgöz, milli takım antrenörü Resul Köstekçi ile 7 yılda çeşitli dereceler elde etti.



Nevşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki atletizm takımıyla 16 Mart'ta Kocaeli'de 54 takımın yarıştığı Besim Aybars Kulüpler Arası Kros Süper Lig Finali'nde yaşadığı talihsizliğe rağmen hedefinden sapmayarak takımını ikinci olarak kürsüye taşıyan Gökgöz, Finlandiya'da 7-10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Gökgöz, antrenörü Köstekçi eşliğinde takım arkadaşlarıyla atletizm pistindeki antrenmanlarının yanı sıra dayanıklılığını artırabilmek amacıyla her gün dağlık arazilerde de koşuyor.



Hedefi Finlandiya'da altın madalya kazanmak



Milli atlet İbrahim Gökgöz, AA muhabirine, futbolla ilgilendiği ortaokul döneminde vakit geçirmek için kentte düzenlenen bir atletizm yarışına katıldıktan sonra bu alana yöneldiğini söyledi.



Derinkuyu ilçesinde 7 yıldır yaşadığını, her gün otobüsle Nevşehir'deki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'ne gelerek antrenman yaptığını anlatan Gökgöz, şöyle konuştu:



"Ortaokul döneminde okul sporları denemesi vardı, yarışmaya geldim. 'Benim için aktivite olur, spor yapmış olurum' dedim. Sonrasında 800 ve 1500 metrede Türkiye şampiyonluklarım oldu. Hem olimpik hem milli sporcuyum. Bu yaz Finlandiya'daki şampiyonada yarışarak ülkeme altın madalya getirmeyi hedefliyorum. Derece yaptığımı gören arkadaşlarım da bu sporu yapmak istiyor. Pistlerde sürat çalışıyoruz, arazide de dayanıklılığım artsın diye tepe antrenmanı ve uzun koşu idmanları yapıyorum."



Resul Köstekçi: "İbrahim azimli ve hırslı bir sporcu"



Milli takım antrenörü Resul Köstekçi de Gökgöz'ün genç yaşına rağmen etkileyici bir performans ve azme sahip olduğunu, kulübüne ileride yeni gururlar yaşatacağına inandığını belitti.



Gökgöz'ü 7 yıl önceki yarışlarda gördüğünde atletizme uygun olduğu için bu spora kazandırılması için teklifte bulunduğunu anlatan Köstekçi, şunları kaydetti:



"Yıllardır atletizmin içinde olduğumuz için çocuklara baktığımızda bu işi yapabileceğini biliyoruz. İbrahim o gün deneme yarışlarında başarılı olunca 'Bismillah' deyip birlikte çalışmaya başladık. Derinkuyu yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ama antrenmanlar için her gün geldi. İbrahim azimli ve hırslı bir sporcu, başarısına başarı katıyor. Geçen ay sporcularımızla takım oluşturarak kros ligine katıldık. Yarışma sonunda ilk 2 takım Avrupa Şampiyon Kulüpler Yarışları'na katılacaktı. Yarış başlayınca İbrahim'in ayağından ayakkabısı çıktı. İbrahim kalan 4 kilometreyi yalın ayak tamamladı. İbrahim'e 'Niye bırakmadın, ayağın zarar görebilirdi' dediğimde, 'Hocam Anadolu'dan ilk defa bir takım Avrupa Şampiyonası'na gidecekti. Ben kenara çekilsem belki şampiyonaya gidemeyecekti' dedi. Bu beni çok gururlandırdı. Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya kupayı Nevşehir'e getireceğimize söz vermiştik. İbrahim yalın ayak koştu, atletizm hayatım boyunca gurur duyduğum yarışlardan biri oldu."