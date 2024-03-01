Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi. FIBA dünya sıralamasında ABD Erkek Basketbol Takımı zirvedeki, Türkiye ise 24. sıradaki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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01 Mart 2024 22:12
FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.

FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sırada yer alırken klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Almanya takip etti.

İlk 5 sırada yer alan milli takımlardan Sırbistan bir basamak yükselerek 4. sıraya çıktı, Avustralya ise 5. sıraya geriledi. Letonya ise 2 basamak yükselerek 6. sırada yer aldı.

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