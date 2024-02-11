Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli olacak
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11 Şubat 2024 13:41
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 12 Şubat Pazartesi (yarın) çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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