Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihi açıklandı!
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03 Mart 2023 10:08
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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