Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.



Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ