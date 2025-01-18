Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Judo Şampiyonası başladı
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18 Ocak 2025 16:41
Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Geçen ay Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın adına düzenlenen organizasyonun açılış töreninde, 16 yaşında vefat eden sporcunun ailesine plaket verildi.

55 ilden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla Türkiye Judo Federasyonunun tesislerinde düzenlenen şampiyona, pazar günü tamamlanacak.

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