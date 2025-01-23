Türkiye Güreş Şampiyonası: Grekoromen stil madalyaları

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.



Ankara'daki Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yaklaşık 500 sporcu ve 61 kulübün katılımıyla düzenlenen organizasyonda, grekoromen stilde takımlarda Ankara ASKİ Spor Kulübü 177 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 133 puanla ikinci, Ankara TEİAŞ Spor Kulübü ise 132 puanla üçüncü oldu.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, dereceye giren kulüplerin temsilcilerine kupalarını takdim etti.



Grekoromen stilde en centilmen sporcu Beytullah Kayışdağ, en teknik sporcu Ahmet Yılmaz, en centilmen antrenör ise Mecnun Paşalı seçildi.



Şampiyonada dereceye giren grekoromen güreşçiler şöyle:



55 kilo: 1. Emre Mutlu (Kayseri Şeker), 2. Muhammed Emin Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 3. Ömer Faruk Tok (Ankara TEİAŞ), 3. Şervan Çınar (Ankara ASKİ)



60 kilo:1. Ekrem Öztürk (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Mert İlbars (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Mustafa Sağlam (İstanbul Bahçeşehir Spor Kulübü), 3. Kazım Tikence (Ankara ASKİ)



63 kilo: 1. Kerem Kamal (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Veysel Sarıyurt (Ankara TEİAŞ), 3. Enes Başar (Ankara ASKİ), 3. Hakan Kızılarslan (Kayseri Şeker)



67 kilo: 1. Murat Fırat (Ankara ASKİ), 2. Hacı Karakuş (Konya Büyükşehir Belediyesi), 3. İsmail Çulha (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Mustafa Sefa Yıldırım (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



72 kilo: 1. Mehmet Mustafa Şahin (Ankara TEİAŞ), 2. İbrahim Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 3. Muhammet Ali Göçmen (Ankara ASKİ), 3. Cengiz Arslan (Ankara ASKİ)



77 kilo: 1. Ahmet Yılmaz (Ankara ASKİ), 2. Yunus Emre Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Erkan Ergen (Rize Çaykur Spor Kulübü), 3. Mehmet Can Daşdemir (Ankara TEİAŞ)



82 kilo: 1. Emrah Kuş (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 2. Abdulsamet Başar (Sakarya Büyükşehir Belediyesi), 3. Hasan Berk Kılınç (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 3. Ömer Can Doğan (Ankara ASKİ)



87 kilo: 1. Muhittin Sarıçiçek (Ankara TEİAŞ), 2.Doğan Kaya (Ankara TEİAŞ), 3. Furkan Taş (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. Enes Buğra Demir (Ankara TEİAŞ)



97 kilo: 1. Beytullah Kayışdağ (Ankara ASKİ), 2. Mustafa Olgun (Ankara TEİAŞ), 3. Abdulkadir Çebi (Kayseri Şeker), 3. Doğan Yılmaz (Ankara ASKİ)



130 kilo: 1. Hamza Bakır (Ankara ASKİ), 2. Fatih Bozkurt (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Ali Nail Arslan (Kayseri Şeker), 3.Burak Çakırca (Konya Büyükşehir Belediyesi)



Türkiye Güreş Şampiyonası'nda bugün başlayan erkekler serbest stil müsabakaları 26 Ocak'ta tamamlanacak, kadınlar kategorisinde ise karşılaşmalar 27-28 Ocak'ta yapılacak.



