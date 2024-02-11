Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da ikinci oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da düzenlenen Karakucak Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da ikinci oldu
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11 Şubat 2024 13:39
Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da düzenlenen Karakucak Dünya Kupası'nda ikinciliği elde etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Tebriz kentindeki organizasyonda 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.

100 kiloda Ali Bönceoğlu altın madalya elde ederken, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve +100 kiloda Fatih Yaşarlı gümüş madalya aldı.

Organizasyonda 80 kiloda İsmet Çiftçi ve 90 kiloda da Samet Özarslan bronz madalyaya ulaştı.

Ay-yıldızlılar, 14 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'nda takım halinde ikinci oldu.

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