Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da ikinci oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Milli Takımı, İran'da düzenlenen Karakucak Dünya Kupası'nda ikinciliği elde etti.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Tebriz kentindeki organizasyonda 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.
100 kiloda Ali Bönceoğlu altın madalya elde ederken, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve +100 kiloda Fatih Yaşarlı gümüş madalya aldı.
Organizasyonda 80 kiloda İsmet Çiftçi ve 90 kiloda da Samet Özarslan bronz madalyaya ulaştı.
Ay-yıldızlılar, 14 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'nda takım halinde ikinci oldu.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Tebriz kentindeki organizasyonda 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.
100 kiloda Ali Bönceoğlu altın madalya elde ederken, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve +100 kiloda Fatih Yaşarlı gümüş madalya aldı.
Organizasyonda 80 kiloda İsmet Çiftçi ve 90 kiloda da Samet Özarslan bronz madalyaya ulaştı.
Ay-yıldızlılar, 14 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'nda takım halinde ikinci oldu.