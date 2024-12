'Türkiye curlingde en iyi sezonunu geçiriyor'

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, tarihlerinin en iyi sezonunu geçirdiklerini söyledi.



Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden sezonu değerlendirdi ve 2025'teki hedeflerini anlattı.



Sezonun geride kalan bölümünde önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Şebin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa Şampiyonası, hem kadınlar hem erkekler hem de karışık çiftlerde çok olumlu geçti. Olimpik milli takımlarımız, yurt dışında çok hazırlık turnuvası ve kamp çalışması yaptı. Her takımın yaklaşık 7-8'er turnuvası gerçekleşti. Tarihimizin en iyi sezonunu geçiriyoruz. Çünkü 11 yıllık bir federasyon olmamıza rağmen yaklaşık 100 yıllık bir başarı elde ettiğimizi net şekilde söyleyebilirim. Rakiplerimiz 1500'lü yıllardan itibaren bu sporu yaparken, Türkiye 2011'de curling branşıyla tanışmasına rağmen şu an kadınlarda dünyanın en iyi 10 ülkesi, karışık çiftlerde ise dünyanın en iyi 17 ülkesi arasına girmiş durumda. Üstelik milli takım sporcularımızın çalıştığı alan olarak olimpik tesisimiz sadece Erzurum'da bulunmakta. Diğer rakiplerimizi kıyasladığımız zaman, mesela Kanada'da 2400 adet curling salonu bulunuyor."



Şebin, yeni curling tesislerinin açılıp açılmayacağı sorusuna, "Tesisleşme noktasında talebi yıllardır yapıyoruz ama diğer branşlardan herhalde bize sıra gelmedi diye düşünüyoruz. Öncelikli olarak artık curling için yeni tesisler yapılmasının zamanı gelmiştir. Eğer olimpiyata katılırsak, ondan sonra Türkiye'nin birçok yerine tesis yapılması amacıyla bakanlığımızla görüşmeleri güncellememiz lazım." yanıtını verdi.



- "Tek hedefimiz 2026 Kış Olimpiyatları"



Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmanın öncelikli amaçları olduğunu vurgulayan Şebin, "2026'da İtalya'da yapılacak Kış Olimpiyatları'nın son kota yılı olduğu için bu seneye çok ağırlık verdik. Yeni başlayan sporcularımız da artık ustalık devresine geçtikleri ve dünyayla başa baş mücadele etme noktasına geldiğimiz için çok başarılı bir sezon geçirdik. Tek hedefimiz var, olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlara gittiğimiz zaman ,herkes bundan emin olsun, dereceyi zorlayacak şekilde gideceğiz. Bunun için yoğun çalışıyoruz. Bazen sporcularımız 90 gün evlerine gitmeden yurt dışı turnuvalarına katılıyor. Olimpiyata gittiğimiz an, kış sporlarında bir ilk olacak. Bütün emeğimizi, mesaimizi bu noktada harcıyoruz." ifadelerini kullandı.



Şebin, hedeflerine hızlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Elemelerde hem kadınlarda hem de karışık çiftlerde Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettik. Bu çok önemli çünkü Avrupa kıtasında kota almak çok zor. İlk 7'ye girmek zorundaydık ve biz bu başarıyı sağlayarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettik. Olimpiyat hedefi noktasında yolun yarısından fazlasını kat ettik. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girdiğimiz takdirde, kadınlarda direkt katılım hakkı elde ediyoruz. Karışık çiftlerde de aynı. İlk 6'ya giremezsek son 2 yılın puanlaması alınıyor. Tekrar elemelerde 2 müsabaka daha yapmamız lazım. Çünkü kadınlarda dünyanın en iyi 10, karışık çiftlerde en iyi 12 takımı olimpiyatlara katılıyor." değerlendirmesinde bulundu.