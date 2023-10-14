Türkiye Basketbol Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edildi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında bugün 4 maç oynandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Sigortam Net: 77-94
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizza Lazza Haremspor: 80-81
Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 79-94
Esenler Erokspor-Çayırova Belediyespor: 93-65
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Sigortam Net: 77-94
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizza Lazza Haremspor: 80-81
Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 79-94
Esenler Erokspor-Çayırova Belediyespor: 93-65