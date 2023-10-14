Türkiye Basketbol Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edildi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası oynanan 4 karşılaşmayla devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Türkiye Basketbol Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edildi
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14 Ekim 2023 22:52
Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında bugün 4 maç oynandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

OGM Ormanspor-Sigortam Net: 77-94

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizza Lazza Haremspor: 80-81

Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 79-94

Esenler Erokspor-Çayırova Belediyespor: 93-65

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