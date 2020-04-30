Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ligin geleceği için açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, ligin geleceği ile ilgili toplantı yapıldığını ve süreçle ilgili henüz bir karar alınmadığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra, sportif tedbirlerin genişletilmesini öneren yaklaşımıyla yetki almak ve ortak karara varmak adına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, diğer federasyonların başkanları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya katıldı.Toplantıda alınan kararlar neticesinde, sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına profesyonel basketbol ligleri 19 Mart 2020 tarihinden itibaren ertelenmiştir.TBF tarafından, devletimizin ilgili organları ile birlikte, gelişen şartlar yakından gözlemlenmeye devam edilecek ve ilerleyen süreçte her türlü ilave karar alınabilecektir.