Türkiye Basketbol 1.Ligi play-off yarı final serisi başladı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 83-78 yendi.
Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 40-38 üstün girdi. Akdeniz temsilcisi, üçüncü periyodunu 58-55 önde kapattığı maçı 83-78 kazandı.
Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyesi, üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti.
Seride ikinci maç 9 Haziran Cuma günü saat 18.00'de aynı salonda oynanacak.
Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 40-38 üstün girdi. Akdeniz temsilcisi, üçüncü periyodunu 58-55 önde kapattığı maçı 83-78 kazandı.
Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyesi, üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti.
Seride ikinci maç 9 Haziran Cuma günü saat 18.00'de aynı salonda oynanacak.
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