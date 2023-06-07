Türkiye Basketbol 1.Ligi play-off yarı final serisi başladı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Semt77 Yalovaspor'u 83, 77'i mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye Basketbol 1.Ligi play-off yarı final serisi başladı
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07 Haziran 2023 23:01
Son güncelleme 07 Haziran 2023 23:04
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 83-78 yendi.

Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 40-38 üstün girdi. Akdeniz temsilcisi, üçüncü periyodunu 58-55 önde kapattığı maçı 83-78 kazandı.

Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyesi, üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 9 Haziran Cuma günü saat 18.00'de aynı salonda oynanacak.

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