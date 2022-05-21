Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off'unda Sigortam.Net yarı finalde!

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Sigortam.Net, play-off yarı finaline yükselirken, bir diğer çeyrek final eşleşmesinde TED Ankara Kolejliler, Beysu Konyaspor Basketbol'u yenerek seriyi eşitledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off'unda Sigortam.Net yarı finalde!
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21 Mayıs 2022 00:35
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serilerine iki maçla devam edildi.

Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı ikinci maçta 84-76 mağlup eden Sigortam.Net, seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Beysu Konyaspor Basketbol'la oynadığı ilk maçı kaybeden TED Ankara Kolejliler, ikinci mücadeleyi 89-77 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.

İki takım arasındaki son maç, 23 Mayıs Pazartesi günü Beysu Konyaspor Basketbol'un ev sahipliğinde oynanacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

 

 

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