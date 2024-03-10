Türkiye, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu!

Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı, Avrupa Takımlar Artistik Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2024 19:29
Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı, Avrupa Takımlar Artistik Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesisinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 3 ekip mücadele etti.

Şampiyonanın finalinde Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı ile Belçikalı Erik van den Zegel-Erik Vervliet ikilisi karşılaştı.

Türk takımı, maçı 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery