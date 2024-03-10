Türkiye, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu!

Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı, Avrupa Takımlar Artistik Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesisinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 3 ekip mücadele etti.



Şampiyonanın finalinde Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı ile Belçikalı Erik van den Zegel-Erik Vervliet ikilisi karşılaştı.



Türk takımı, maçı 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



