Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası ikinci maçında Almanya'da Hamburg Towers'la karşılaşacak. Edel-Optics.de Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
TELEKOM İLK GALİBİYETİ İSTİYOR
Organizasyonda ilk maçını Fransa ekibi Paris Basketbol'a sahasında 90-75 kaybeden Türk Telekom, Almanya deplasmanında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Ev sahibi Hamburg Towers ise Buducnost VOLi'yi deplasmanda 73-66 mağlup etti.
TELEKOM İLK GALİBİYETİ İSTİYOR
Organizasyonda ilk maçını Fransa ekibi Paris Basketbol'a sahasında 90-75 kaybeden Türk Telekom, Almanya deplasmanında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Ev sahibi Hamburg Towers ise Buducnost VOLi'yi deplasmanda 73-66 mağlup etti.
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