Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda ilk peşinde

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası ikinci maçında Almanya'da Hamburg Towers ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda ilk peşinde
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17 Ekim 2022 16:43
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası ikinci maçında Almanya'da Hamburg Towers'la karşılaşacak. Edel-Optics.de Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

TELEKOM İLK GALİBİYETİ İSTİYOR

Organizasyonda ilk maçını Fransa ekibi Paris Basketbol'a sahasında 90-75 kaybeden Türk Telekom, Almanya deplasmanında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Ev sahibi Hamburg Towers ise Buducnost VOLi'yi deplasmanda 73-66 mağlup etti.

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