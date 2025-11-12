Türk Telekom, Avrupa'da 100 sayıyla kazandı!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 7. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 yendi.Kalnapilio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 27-21 önde tamamlayan konuk takım, ikinci periyotta farkı çift haneye taşıyarak devre arasına 53-42 üstünlükle girdi.İkinci devrede farkı daha da açan Türk Telekom, üçüncü çeyreğini 75-58 önde geçtiği mücadeleyi 26 sayı farkla 100-74 kazandı.Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Usher, 19'ar sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibi ekipte Augustine Rubit'in 20 sayısı yenilgiyi önleyemedi.Bu sonuçla Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Lietkabelis ise 6. mağlubiyetini yaşadı.