Türk Telekom, Avrupa'da 100 sayıyla kazandı!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 7. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 yendi.

calendar 12 Kasım 2025 23:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, Avrupa'da 100 sayıyla kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 7. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 yendi.

Kalnapilio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 27-21 önde tamamlayan konuk takım, ikinci periyotta farkı çift haneye taşıyarak devre arasına 53-42 üstünlükle girdi.

İkinci devrede farkı daha da açan Türk Telekom, üçüncü çeyreğini 75-58 önde geçtiği mücadeleyi 26 sayı farkla 100-74 kazandı.


Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Usher, 19'ar sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibi ekipte Augustine Rubit'in 20 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Lietkabelis ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.