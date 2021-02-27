Türk takımları için UEFA'da büyük tehlike!

Gelecek sezon 16. sıradan ülke puanı yarışına başlamayı hedefleyen Türkiye'de bu rüya kısa sürdü. Yarış içerisinde olduğumuzİsviçre ile aramızda olan fark ise arttı. Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'tan Dinamo Zagreb, Krasnodar'ı; İsviçre'den Young Boys, Leverkusen'i; Çekya'dan Slavia Prag, Leicester'ı; Yunanistan'dan da Olympiakos, PSV'yi elemeyi başardı.Alt sıramızda yer alan ülkelerin takımlarının bu performanslarını devam ettirmesi halinde,. An itibarıyla yoluna devam eden Çekya ile aramızda sadece 0.300'lük puan farkı bulunurken, Yunanistan ile aramızda 0.600 puanlık fark var. Norveç'ten Molde'nin de yoluna devam ettiği listede iki ülke arasında ise 1.275 puanlık fark bulunuyor.Ülke puanı sıralamasında her geçen yıl daha kötü bir duruma düşülürken,Türk ekipleri Avrupa'da çıktıkları maçlarda ülke puanına 3.100 puanlık katkı yaparken, bu değerde ancak 26. sırada yer aldık. Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Polonya, Macaristan, Sırbistan gibi düşük bütçeli çok sayıda ülke önümüze geçmeyi başardı.