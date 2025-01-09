Türk sporcular 9. Dünya Yoga Şampiyonası'nda tarih yazdı!

International Yoga Federation-IYF (Uluslararası Yoga Federasyonu) tarafından organize edilen 9. Dünya Yoga Şampiyonası çok büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 9. Dünya Yoga Şampiyonası'na tüm dünya genelinde 210 ülkeden 998 performans, Türkiye'den ise 111 performansla katılım sağlandı.



Şampiyonada Türk sporculardan tarihi başarı!



Bu coşku dolu organizasyonun ardından, yarışmada madalya kazanan Türk sporcular için İstanbul'da madalya töreni düzenlendi. Türk sporcular; 16 altın, 14 gümüş ve 14 bronz madalya kazanarak toplamda 44 madalya ile şampiyonaya damga vurdular. Törende sporculara madalyaları, IYF Başkanı Sayın Akif Manaf tarafından takdim edildi. Madalyaların dağılımına bakıldığında ise altın madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Tuğçe Şeniz ve Mustafa Çilek'ten oluşan takım, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Atletik kategorisi erkeklerde Erdem Alıcı, Yoga Koreografi kategorisinde Selva Arı, D. Koç ve Çiler Karataş'tan oluşan takım, Yoga Dans kategorisinde Pelin Duman, İlayda Arslan ve Can Egemen'den oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Serpil Gökhan, Yoga Ritmik kategorisinde Nava Nur Tüzüner ve Sema Gümüş'ten oluşan takım ve Yoga Atletik kategorisi kadınlarda ise Nava Nur Tüzüner oldu.



Gümüş madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Vildan Gürbüz ve Orkun Tolun'dan oluşan takım, Yoga Artistik kategorisi kızlarda Öykü Dereağzı, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Koreografi kategorisinde Eylem Bal, Orkun Tolun, Murat Özkut ve Vildan Gürbüz'den oluşan takım, Yoga Dans kategorisinde Ayça Aslan ve Alptuğ Damar'dan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi kızlarda Melek Nilsu Coşkun, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Ayşe Sebahat Baş, Yoga Akışı kategorisi 50+ erkeklerde ise Saim Haholu oldu.



Bronz madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Asana kategorisi erkek çocuklarda Can Erdoğan, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Selva Arı, Yoga Asana kategorisi erkeklerde Erdem Alıcı, Yoga Asana kategorisi 50+ kadınlarda Nursel Ersan, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Birgül Yıldırım, Yoga Dans kategorisinde Neval Kütük, Şirvan Yücel ve Birgül Yıldırım'dan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi erkeklerde Orkun Tolun, Yoga Akışı kategorisi 50+ erkeklerde Hakan Utandı, Yoga Ritmik kategorisinde ise Birgül Yıldırım, Neval Kütük, Şirvan Yücel ve Sinan Özyürek'ten oluşan takım oldu.



9. Dünya Yoga Şampiyonası ile tüm dünyada küresel barış ve birlik



Tüm dünyada küresel barış ve birlik sloganıyla hayat bulan 9. Dünya Yoga Şampiyonası sekiz kategoride yapıldı. Bu kategorilert şunlar oldu: Yoga Akrobatik, Yoga Artistik, Yoga Asana, Yoga Atletik, Yoga Koreografi, Yoga Dans, Yoga Akışı, Yoga Ritmik. Kategorilerdeki yaş ve cinsiyet grupları ise şu şekildeydi: 4-17 yaş grubu kız çocuklar ve 4- 17 yaş grubu erkek çocuklar, 18-49 yaş grubu kadınlar ve 18-49 yaş grubu erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler.



Dünyanın 210 ülkesinden 998, Türkiye'den 111 performans!



9. Dünya Yoga Şampiyonası'na tüm dünya genelinde 998, Türkiye'den ise 111 performansla katılım sağlandı. En çok katılımın olduğu ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Rusya, İspanya, Hindistan, Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri.



IYF'den büyük başarı



International Yoga Federation (IYF) tarafından düzenlenen etkinlikte birbirinden renkli, ilham verici ve yaratıcı performanslar yer aldı. 9. Dünya Yoga Şampiyonası ile Yoga Sporu alanında büyük bir başarıya imza atan IYF, yoga sporu aracılığı ile tüm dünyada barış ve birlik hedefi doğrultusundaki çalışmalarına hız kesmeden aralıksız olarak devam ediyor.



2025 yılı için hazırlıklar başladı!



IYF yetkilileri, 2025 yılında dünyanın 210 ülkesinden katılımlarla gerçekleşecek olan 10. Dünya Yoga Şampiyonası hazırlıklarının başladığı müjdesini verdiler. Yetkililer ayrıca, herkesi şimdiden tüm dünyada küresel barış ve birlik için 2025 yılında gerçekleşecek olan 10. Dünya Yoga Şampiyonası'na katılmaya davet ettiler.



