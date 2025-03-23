Türk Hava Yolları, Play-off'un ilk maçında galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türk Hava Yolları, Play-off'un ilk maçında galip!
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23 Mart 2025 16:27
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.  Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Akif Kabak, Sevilay Gezer Boyacı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Ada Germen Korkmaz, Orthmann)

Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 20-25

Süre: 113 dakika (26, 33, 26, 28)

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