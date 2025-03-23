Türk Hava Yolları, Play-off'un ilk maçında galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Salon: Mimar SinanEFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hakemler: Akif Kabak, Sevilay Gezer Boyacı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Ada Germen Korkmaz, Orthmann)
Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 20-25
Süre: 113 dakika (26, 33, 26, 28)
Hakemler: Akif Kabak, Sevilay Gezer Boyacı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Ada Germen Korkmaz, Orthmann)
Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 20-25
Süre: 113 dakika (26, 33, 26, 28)