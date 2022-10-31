Turgutluspor Play-Off hattına girdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda çıkış yakalayan Turgutluspor, sahasında grubun şimdiye kadar yenilgi yüzü görmeyen tek takımı Armoni Alanya Kestelspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen aldığı 1 puanla adını Play-Off hattına yazdırdı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 14 puanla 6'ncı sıraya yükselen Turgutlu, bu sezon sahasında ilk kez puan yitirse de

son 5 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 2 beraberlikle taraftarlarına ilerleyen haftalar için umut verdi.

Hafta içi takım olarak kazanmaya inandıklarını belirten Turgutluspor Teknik Direktörü Doğan Engin, "Alanya Kestelspor grubun iyi takımlarından biri. Net pozisyonlara girdik ama gole çeviremedik. Maçın başında bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek farklı kazanırdık. İyi mücadele ettik. Oyun disiplininden kopmadık. Galip gelemedik ama 1 puan aldık. Oyuncularımın mücadelesinden, oyunundan memnunuz. Aldığımız puanla Play-Off hattına girdik. İnşallah puanlar ya da puan alarak bu serimizi sürdüreceğiz. Daha yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.