Tuncay Şanlı: 'Kazandığımız sürece neler olacağını göreceğiz'

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ise maçın çok güzel bir atmosferde final havasında oynandığını belirtti.



Aynı puanda oldukları için iki takımın da kazanmak istediğini aktaran Şanlı, şu ifadeleri kullandı:



"Oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız da vardı. Bu oyun hatalar oyunu. Bazı basit hatalar yaptık. Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftara teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çok güzel ağırlandık. Herhangi bir sorun yoktu. Kafamızda herhangi bir sorun olacağına dair düşüncemiz de yoktu. Kazanmak istiyorduk. Kaybettik. Servet hocamı ve ekibini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Kalan maçlarımızda en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Bir şey kaybetmedik. Biz kazandığımız sürece neler olacağını bekleyip göreceğiz."



