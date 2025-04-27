Tuncay Şanlı istifa etti

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tuncay Şanlı istifa etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2025 19:01
hlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tuncay Şanlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla yorum yapmayacağını belirterek, "Değmez de zaten. Benim ve ekibimin amacı şudur; futbol adına güzel şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o. Hakemle ilgili oynarken de yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü yorumsuz bir durum var. İçeride oyuncu grubuma da söyledim, onlara teşekkür ettim, çalışmayacağımı dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Ligde son iki maçını kaybeden ve play-off hattından uzaklaşan Ahlatcı Çorum FK, 51 puanla 13. sırada bulunuyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.