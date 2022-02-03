TRF, teknik direktör Ngue ile 1 yıl uzattı!

Türkiye Ragbi Federasyonu, teknik direktör Cherokee Slyvain Ngue ile yola devam kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TRF, teknik direktör Ngue ile 1 yıl uzattı!
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03 Şubat 2022 16:34
Türkiye Ragbi Federasyonu, teknik direktör Cherokee Slyvain Ngue'nin görev süresini 1 yıl uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Erkekler 15'li ve 7'li Ragbi Teknik Direktörümüz Cherokee Slyvain Ngue ile yola devam ediyoruz. Büyük hedeflerimiz doğrultusunda, hocamızla bu sene için de anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verildi.

Kamerunlu Cherokee Sylvain Ngue'nin oyunculuğu bıraktıktan sonra 2010'da teknik direktörlüğe başladığı, 2017 yılından beri Türkiye'nin 15'li ve 7'li ragbi milli takımlarında başantrenörlük görevini yürüttüğü bildirildi.

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