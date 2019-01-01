Trevor Ariza, üç takımlı bir takasla Thunder'a gönderildi

Detroit Pistons forveti Trevor Ariza bu hafta üçüncü kez takaslanarak, Dallas Mavericks'ten Justin Jackson ile üç takımlı bir takasla Oklahoma City Thunder'a gönderildi.



Anlaşmada Mavericks'in, ayrıntılar hakkında bilgisi olan bir kişinin yaptığı açıklamaya göre, Delon Wright'ı da James Johnson karşılığında Pistons'a gönderdiği açıklandı.



Ariza, Draft'tan iki gün önce Portland'dan Houston'a gönderilmiş, ardından Draft gecesinde Pistons'a gönderilmişti. 35 yaşındaki oyuncu şimdi kariyerinde 10 takım için oynamış oldu.



Mavericks, Johnson'ı genç yıldızları Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'e biraz sertlik sağlamak için eklediği belirtildi. Dallas, Draft gecesinde, Arizona'dan Josh Green'i ilk turda seçerek Philadelphia 76ers'dan Josh Richardson ile takas yapmıştı.



Trey Burke ve Mavericks, Florida'daki NBA bubble'ındaki güçlü performansının ardından üç yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaşmıştı. Burke'ün Doncic'in yedeklerinden biri olarak ortaya çıkışı, Wright'ı daha feda edilebilir hale getirmişti. Dallas, Wright'ı 2019 sezonunda Memphis Grizzlies'den almıştı.



Jackson, Şubat 2019'daki son takas tarihinden önce Dallas'a bir takasla gelmişti. Takası takiben, önceki sezonu iyi bir şekilde kapatmasının ardından, pandeminin kısa kestiği sezonda üretimi düşmüştü.



Ariza ve Jackson'a ek olarak, Oklahoma City'nin anlaşmada takas tazminatı da alacağı kaydedildi.



Wright, takasta süresi dolan bir sözleşmeye sahip olmayan tek oyuncu konumunda. Wright'ın kendisini Memphis'ten Dallas'a gönderen imza-ve-takas anlaşmasının bir parçası olan üç yıllık anlaşmasında, iki yılı daha bulunuyor.



Johnson'ın süresi dolan sözleşmesi, bu yıl serbest oyuncu döneminde büyük bir hamle için maaş sınır alanına sahip olmayan, ancak gelecek yaz böyle bir pozisyonda olması beklenen Mavericks'e cazip gelmesinin başka bir sebebiydi.



