NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



HAWKS 138-122 LAKERS



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Los Angeles Lakers'ı 138-122 mağlup etti.



Hawks'ta Trae Young 26 sayı ve 13 asistle takımın en skoreriydi. Clint Capela 13 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparken, Dejounte Murray 24 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla, Saddiq Bey ve Bogdan Bogdanovic ise 18'er sayıyla oynadılar.



Lakers cephesinde LeBron James, 20 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle triple-double'ın kıyısından döndü. Austin Reaves 28 sayı ve 6 asistle takımın en skorer ismi oldu. Rui Hachimura ise benchten gelerek 16 sayı ve 4 ribaundla katkı verdi.



CELTICS 129-124 PACERS



Boston Celtics, TD Garden'da Indiana Pacers'ı 129-124 yendi.



Jayson Tatum, Celtics'te 30 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 2 blok ve bir top çalmayla öne geçti. Jaylen Brown 25 sayı, altı ribaund, iki asist ve iki top çalmayla oynadı. Derrick White 24 sayı, 5 asist, 2 ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynadı.



Pacers'ta diz arkasındaki sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedikten sonra parkelere dönen ve limitli dakika alan Tyrese Haliburton, karşılaşmayı 13 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Aaron Nesmith 26 sayı, 12 ribaund, 7 asist ve 1 blokla takımın en skoreriydi. Pascal Siakam 23 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynarken, Myles Turner 17 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



KNICKS 118-103 JAZZ



New York Knicks, Madison Square Garden'da Utah Jazz'i 118-103 mağlup etti.



Donte DiVincenzo, 33 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 4 top çalma ve 1 blokla, Knicks'in galibiyetinde en skorer isim olmayı başardı. Jalen Brunson 29 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 1 blok kaydetti. Josh Hart 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik bir triple-double performansı ortaya koyarken, ayrıca 2 top çalma ve 2 blok da kaydetti.



Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, 7 asist ve 3 ribaundla Jazz'e liderlik etti. Keyonte George ise 15 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle oynadı.



RAPTORS 118-107 BULLS



Toronto Raptors, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 118-107 devirdi.



Gary Trent Jr. 24 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalmayla Raptors'a liderlik etti. Bruce Brown 19 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynarken, Dennis Schröder 16 sayı, 3 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



DeMar DeRozan, 25 sayı, 2 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 4 blokla Bulls'un en etkili ismiydi. Ayo Dosunmu 21 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blokla oynadı.



WARRIORS 119-107 76ERS



Golden State Warriors, Chase Center'da konuk Philadelphia 76ers'ı 119-107 mağlup etti.



Warriors'ta Stephen Curry 37 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Jonathan Kuminga 26 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Andrew Wiggins 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla, Draymond Green ise 9 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.



Sixers'ta Tobias Harris 26 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti. Kelly Oubre 15 sayı ve 6 ribaund kaydederken, Son çeyrekte Jonathan Kuminga'nın dizine düşmesiyle sakatlanan Joel Embiid 14 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı. Temsilcimiz Furkan Korkmaz ise iyi bir maç çıkararak, 19 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle benchten katkı sağladı.



