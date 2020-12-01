Trabzonsporlular Sörloth'a sahip çıktı

RB Leipzig'in Arminia Biefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran Alexander Sörloth, Almanya'da eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.



Alman taraftarlar ve medyası Sörloth'a verilen paraları sorgularken, bordo-mavili taraftarlar ise eski golcüsüne sosyal medyada sahip çıkarak, "Biz seni hep seviyoruz, unutmayacağız", "Dön gel, yine burada kral ol" ve "Her zaman desteklerimiz seninle, asla moralini bozma" gibi mesajlar attı.



10 MAÇTA GOLÜ BULUNMUYOR



Sörloth, taraftarların mesajlarına cevap vermezken, Norveç basını da oyuncunun moral desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 20 milyon Euro'ya alınan Sörloth'un 10 maçta golü yok.



