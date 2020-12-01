Trabzonsporlular Sörloth'a sahip çıktı

Alman taraftarlar ve medyası Sörloth'a verilen paraları sorgularken, Bordo-Mavili taraftarlar eski yıldızına sahip çıktı.

Abone Ol
Trabzonsporlular Sörloth'a sahip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2020 11:05
RB Leipzig'in Arminia Biefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran Alexander Sörloth, Almanya'da eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

Alman taraftarlar ve medyası Sörloth'a verilen paraları sorgularken, bordo-mavili taraftarlar ise eski golcüsüne sosyal medyada sahip çıkarak, "Biz seni hep seviyoruz, unutmayacağız", "Dön gel, yine burada kral ol" ve "Her zaman desteklerimiz seninle, asla moralini bozma" gibi mesajlar attı.

10 MAÇTA GOLÜ BULUNMUYOR

Sörloth, taraftarların mesajlarına cevap vermezken, Norveç basını da oyuncunun moral desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 20 milyon Euro'ya alınan Sörloth'un 10 maçta golü yok.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için