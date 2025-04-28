Trabzonsporlu taraftarlar Barcelona finalini dev ekrandan izledi

Trabzonspor taraftarları, Barcelona karşısındaki UEFA Gençlik Ligi finalini dev ekrandan takip etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu taraftarlar Barcelona finalini dev ekrandan izledi
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28 Nisan 2025 19:37
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.

Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'ndeki başlama vuruşunun ardından dev ekranı ilgiyle takip eden taraftarların, pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.



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