Trabzonspor'dan Efecan Karaca operasyonu

Trabzonspor, devre arasında alamadığı Alanyaspor'dan Efecan Karaca için söz kesti.

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Trabzonspor'dan Efecan Karaca operasyonu
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04 Mart 2021 12:58
Efecan Karaca
Efecan Karaca
Alanyaspor
Alanyaspor'dan Bakasetas'ı transfer eden Trabzonspor, Akdeniz ekibinden 2. oyuncuyu da renklerine katmak için kolları sıvadı.

Karadeniz Gazete'nin özel haebrine göre; Gençlerbirliği'nden Berat Özbayrak ve serbest statüdeki Yunus Mallı'yı da transfer eden Trabzonspor, Efecan Karaca ile de anlaştı.

Trabzonspor'un oyuncuyu sezon sonunda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

2013'te Kartalspor'dan Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. 5 kez Milli Takım formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 20 lig maçına çıktı.



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