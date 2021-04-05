Trabzonspor'da Kayserispor öncesi 5 sakat 2 cezalı

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.



Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.



Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek.



Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.



