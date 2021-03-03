Trabzonspor'da Kasımpaşa öncesi 3 eksik, 1 belirsiz

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'da Kasımpaşa öncesi 3 eksik, 1 belirsiz
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03 Mart 2021 15:05
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında burnuna darbe alan Vitor Hugo'nun durumu da bugünkü çalışma sonrasında belli olacak.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.



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