Trabzonspor'da Alanya öncesi sarı alarm!

Trabzonspor'da Edgar, Vitor Hugo ve Abdulkadir Parmak ceza sınırında bulunuyor. 3 oyuncu eğer kart görürse, pazartesi günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.



Bordo-Mavililer sonrasında ise sırasıyla Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'la karşılaşacak. Teknik heyet, Kasımpaşa mücadelesi öncesi özellikle ceza sınırındaki oyunculardan dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi.



Karadeniz ekibinin savunmadaki kilit isimleri Hugo ve Edgar, haftalardır maçlara sarı kart sınırında çıkıyor. Bu ikilinin kulübedeki alternatifleri ise Hosseini ve Hüseyin Türkmen...







