Trabzonspor'da Alanya öncesi sarı alarm!

Bugünkü maçı kazanmak kadar ceza sınırındaki isimleri de kaybetmemek çok önemli. Çünkü bir sonraki rakip, ligin dişli ekibi Alanyaspor.

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Trabzonspor'da Alanya öncesi sarı alarm!
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04 Mart 2021 11:56
Trabzonspor'da Edgar, Vitor Hugo ve Abdulkadir Parmak ceza sınırında bulunuyor. 3 oyuncu eğer kart görürse, pazartesi günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bordo-Mavililer sonrasında ise sırasıyla Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'la karşılaşacak. Teknik heyet, Kasımpaşa mücadelesi öncesi özellikle ceza sınırındaki oyunculardan dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi.

Karadeniz ekibinin savunmadaki kilit isimleri Hugo ve Edgar, haftalardır maçlara sarı kart sınırında çıkıyor. Bu ikilinin kulübedeki alternatifleri ise Hosseini ve Hüseyin Türkmen...

 



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