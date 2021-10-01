Trabzonspor, yenilmezlik unvanını korumak için Kayseri'de!

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Kayserispor - Trabzonspor maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor, yenilmezlik unvanını korumak için Kayseri'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2021 14:52
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde son antrenmanını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.