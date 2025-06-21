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Trabzonspor, Wagner Pina'yı açıkladı!

Trabzonspor, Wagner Pina transferini açıkladı. Bordo-Mavililer, oyuncunun maliyetini de duyurdu.

calendar 21 Haziran 2025 21:09 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Wagner Pina'yı açıkladı!
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Trabzonspor, kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Wagner Pina ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonda Estoril formasıyla 31 mücadelede görev yapan genç futbolcu, takımına 2 gol ve 4 asist ile skor katkısı sağladı.

Yeşil Burunlu oyuncu kariyerinde 6 kez de milli formayı giydi.




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