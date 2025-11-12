Trabzonspor'un taktiği erken gol!

Süper Lig'de istikrarlı bir grafik sergileyen Trabzonspor, oynadığı 12 maçın 9'unda ilk golü atan taraf oldu.

calendar 12 Kasım 2025 10:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, oynadığı 12 karşılaşmanın 9'unda ilk golü atan taraf olurken, bu maçların 7'sini galibiyetle, 2'sini ise (Samsunspor ve Alanyaspor) beraberlikle tamamladı.
 
Fırtına, geriye düştüğü yalnızca 2 maçta ise puan kaybetti. Fenerbahçe deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Karadeniz ekibi, Gaziantep karşısında 39'uncu dakikada kalesinde gördüğü gole rağmen Onuachu'nun 70'inci dakikadaki vuruşuyla skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1 tamamladı.
 
Trabzonspor, gollerinin yüzde 22'sini 1-15'inci, yüzde 17'sini 16-30'uncu ve yüzde 17'sini 31-45'inci dakikalar arasında buldu. 46-60'ıncı dakika aralığında 4 gol (yüzde 22) atan Fatih Tekke'nin ekibi, kalan bölümlerde ise 4 gol daha kaydetmeyi başardı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
