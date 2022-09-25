Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Trezeguet, bordo-mavililere maksimum katkı vermek istiyor.
HER MAÇTA 4'E YAKIN ŞUT ATIYOR
Trezeguet bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla şut deneyen futbolcu konumunda. Mısırlı futbolcu her maç ortalama 3.9 şut oranında atıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tecrübeli futbolcu, sezon başında takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edilmişti. İlk haftalarda bocalasa da son maçlarda performansını yükseltti. Trezeguet bu sezon Trabzonspor'da 12 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
HER MAÇTA 4'E YAKIN ŞUT ATIYOR
Trezeguet bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla şut deneyen futbolcu konumunda. Mısırlı futbolcu her maç ortalama 3.9 şut oranında atıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tecrübeli futbolcu, sezon başında takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edilmişti. İlk haftalarda bocalasa da son maçlarda performansını yükseltti. Trezeguet bu sezon Trabzonspor'da 12 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.