HER MAÇTA 4'E YAKIN ŞUT ATIYOR

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Trezeguet, bordo-mavililere maksimum katkı vermek istiyor.Trezeguet bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla şut deneyen futbolcu konumunda. Mısırlı futbolcu her maç ortalama 3.9 şut oranında atıyor.Tecrübeli futbolcu, sezon başında takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edilmişti. İlk haftalarda bocalasa da son maçlarda performansını yükseltti. Trezeguet bu sezon Trabzonspor'da 12 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.