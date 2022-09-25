Trabzonspor'un şut rekortmeni Trezeguet!

Trabzonspor'un bu sezonki transferlerinden biri olan Trezeguet, bordo-mavililerin şut rekortmeni oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un şut rekortmeni Trezeguet!
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25 Eylül 2022 12:19
Trezeguet
Trezeguet
Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Trezeguet, bordo-mavililere maksimum katkı vermek istiyor.

HER MAÇTA 4'E YAKIN ŞUT ATIYOR

Trezeguet bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla şut deneyen futbolcu konumunda. Mısırlı futbolcu her maç ortalama 3.9 şut oranında atıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli futbolcu, sezon başında takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edilmişti. İlk haftalarda bocalasa da son maçlarda performansını yükseltti. Trezeguet bu sezon Trabzonspor'da 12 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı. 

 
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