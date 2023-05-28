Trabzonspor'un Mustafa Muhammed teklifi!

Bu bağlamda ilk hedef olarak ise Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed belirlendi. Sezon başında Nantes'a kiralanan 25 yaşındaki golcü, kulüpte yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle Fransa'da kalmayacak ve Galatasaray'a geri dönecek.
Trabzonspor da bu yaşananların ardından harekete geçmeye ve Mısırlı yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon öncesinde Muhammed'i kamp kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı. Ancak Trabzonspor'dan gelen bu hamle sonrasında yönetimin ve teknik heyetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN TRANSFER FORMÜLÜ
Sarı-Kırmızılılar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı golcüyü, Karadeniz ekibinin ilk etapta kiralamak istediği, sözleşmeye de satın alma opsiyonu koydurmayı düşündüğü belirtildi.
ZOR BİR TAKIM DEVRALDIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, dünkü antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, "Kulüpteki insanlara, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekibime ve bana çok yakın davrandılar. Zor bir zamanda takımı devraldık. Sezon sonu gelmişti ve çok fazla bir hedef de kalmamıştı. Bizim gelişimizden önce kulübün sahip olduğu hedeflere ulaşılamamıştı." dedi.
Trabzonspor da bu yaşananların ardından harekete geçmeye ve Mısırlı yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon öncesinde Muhammed'i kamp kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı. Ancak Trabzonspor'dan gelen bu hamle sonrasında yönetimin ve teknik heyetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN TRANSFER FORMÜLÜ
Sarı-Kırmızılılar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı golcüyü, Karadeniz ekibinin ilk etapta kiralamak istediği, sözleşmeye de satın alma opsiyonu koydurmayı düşündüğü belirtildi.
ZOR BİR TAKIM DEVRALDIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, dünkü antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, "Kulüpteki insanlara, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekibime ve bana çok yakın davrandılar. Zor bir zamanda takımı devraldık. Sezon sonu gelmişti ve çok fazla bir hedef de kalmamıştı. Bizim gelişimizden önce kulübün sahip olduğu hedeflere ulaşılamamıştı." dedi.