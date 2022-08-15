Trabzonspor'un Kopenhag kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Kopenhag maçının kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Kopenhag kamp kadrosu açıklandı!
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15 Ağustos 2022 11:39
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Kopenhag maçının kamp kadrosu duyuruldu.

Bordo mavili ekibin bildirdiği kadroda 4 futbulcu yer almadı.

Sakatlığı bulunnan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Edin Visca sakatlıkları sebebiyle kadroda kendilerine yer bulamadı.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:


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