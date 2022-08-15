Trabzonspor'un Kopenhag kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Kopenhag maçının kamp kadrosu duyuruldu.
Bordo mavili ekibin bildirdiği kadroda 4 futbulcu yer almadı.
Sakatlığı bulunnan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Edin Visca sakatlıkları sebebiyle kadroda kendilerine yer bulamadı.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:
Bordo mavili ekibin bildirdiği kadroda 4 futbulcu yer almadı.
Sakatlığı bulunnan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Edin Visca sakatlıkları sebebiyle kadroda kendilerine yer bulamadı.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:
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