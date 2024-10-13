Trabzonspor'un gündeminde olan Josh Brownhill'in kararı

Trabzspnspor'un yaz transfer döneminde gündeminde olan Burnley'de forma giyen Josh Brownhill kulübüyle sözleşme uzatmak istemediğini belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'un gündeminde olan Josh Brownhill'in kararı
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13 Ekim 2024 10:22
Yaz transferinde Trabzonspor'un gündeminde olan Burnley'in yıldız ismi Josh Brownhill, kulübüyle sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

PERFORMANSI

Brownhill, Championship'te çıktığı 9 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Josh Brownhill kontratı sezon sonunda bitecek. Brownhill konusunda ara dönemde Trabzonspor'un girişimde bulunup bulunmayacağı ise net değil. Fırtına, 8 numara pozisyonuna mutlaka takviyede bulunacak.
 
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