Trabzonspor'un gündeminde olan Josh Brownhill'in kararı

Yaz transferinde Trabzonspor'un gündeminde olan Burnley'in yıldız ismi Josh Brownhill, kulübüyle sözleşme uzatmayı düşünmüyor.
PERFORMANSI
Brownhill, Championship'te çıktığı 9 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Josh Brownhill kontratı sezon sonunda bitecek. Brownhill konusunda ara dönemde Trabzonspor'un girişimde bulunup bulunmayacağı ise net değil. Fırtına, 8 numara pozisyonuna mutlaka takviyede bulunacak.
PERFORMANSI
Brownhill, Championship'te çıktığı 9 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Josh Brownhill kontratı sezon sonunda bitecek. Brownhill konusunda ara dönemde Trabzonspor'un girişimde bulunup bulunmayacağı ise net değil. Fırtına, 8 numara pozisyonuna mutlaka takviyede bulunacak.